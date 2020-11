Corona - In Kärnten sind 406 Menschen in Spitalsbehandlung

414 zusätzliche Neuinfektionen bei PCR-Tests entdeckt - 102 positive Antigentests

In Kärnten sind von Mittwoch auf Donnerstag 414 Menschen mit einem positiven PCR-Test registriert worden, dazu kommen 102 positive Fälle aus Antigentests. Das gab das Land am Donnerstag bekannt. 406 Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden, das sind um zehn weniger, 36 liegen auf Intensivstationen (minus eins). Sieben Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Todesopfer steigt damit auf 157.

Laut Gerd Kurath, dem Leiter des Landespressedienstes, werden die positiven Antigentests derzeit nicht in die Fallzahlen eingerechnet. Dies sei auch beim Dashboard des Gesundheitsministeriums so. "Wir veröffentlichen die Zahlen extra, das trägt zur Transparenz bei", betonte Kurath. Bei den Berechnungen der AGES würden die Antigen-Testergebnisse aber sehr wohl einfließen. Man habe zugesagt, dass es eine technische Lösung für die Implementierung der Antigen-Testresultate geben werde, diese liege aber noch nicht vor.