Corona - In Kärnten zur Zeit 450 Soldaten im Hilfseinsatz

Nun auch Unterstützung an Wochenenden bei den Impfstraßen - Zusätzliche Bundesheer-Teststraßen im Bezirk Hermagor

450 Soldatinnen und Soldaten sowie Heeresbedienstete sind derzeit in Kärnten im Corona-Hilfseinsatz. Wie das Bundesheer am Freitag in einer Aussendung bekannt gab, wird es am ab dem Sonntag an Wochenenden auch bei den Impfstraßen im Einsatz sein. Dazu kommen zusätzliche Teststraßen im Bezirk Hermagor.

Bei den Impfstraßen des Roten Kreuzes und der Österreichischen Gesundheitskasse in allen Bezirken hilft das Bundesheer mit administrativem Personal. Die Einsätze sind vorerst bis Mitte April geplant. Im Bezirk Hermagor werden neun Testlinien an vier Standorten am Sonntag in Betrieb genommen. Getestet werden kann dann in Sankt Lorenzen im Lesachtal, Kötschach-Mauthen, Hermagor und Sankt Stefan im Gailtal.

Dazu kommen rund 100 Soldaten, die im Contact Tracing bei den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten arbeiten, diese Zahl soll bis Ende März auf die Hälfte reduziert werden. Weitere 250 Bundesheerangehörige sind an den Grenzen zu Slowenien und Italien bei den Einreisekontrollen im Einsatz.