Corona - In OÖ sind derzeit 80 Prozent der Infektionen rückverfolgbar

Weltweit 17 Prozent weniger HIV-Infektionen Die Zahl neuer Aids-Infektionen ist in den vergangenen acht Jahren um 17 Prozent zurückgegangen. Die Todesrate hat sich weltweit verringert. Dennoch leben mit derzeit 33,4 Millionen HIV-Positiven mehr Menschen als je zuvor mit dem Aids-Erreger im Blut. Das geht aus dem Welt-Aids-Bericht der Vereinten Nationen hervor, der am Dienstag in Shanghai im Vorlauf zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember vorgestellt wurde.