Corona - In Portugal im Jänner fast Hälfte aller bisherigen Toten

In Portugal ist allein im Jänner fast die Hälfte der Menschen gestorben, die insgesamt seit dem Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr in Verbindung mit dem Virus ums leben gekommen sind. In diesen Zahlen spiegelt sich die seit Wochen rasante Ausbreitung des Erregers in dem Land. In vielen Krankenhäusern sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Krankenwagen warten manchmal stundenlang vor den Spitälern bis ein Bett frei wird.

Vergangenes Monat starben 5.576 Menschen nach einer Infektion. Das sind 44 Prozent der gesamten Corona-Toten in Portugal. Wegen der angespannten Lage leistet auch Österreich Beistand. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bot dem portugiesischen Premierminister Antonio Costa am Wochenende Hilfe an. Wie das Bundeskanzleramt bekannt gab, wird Österreich die Betreuung und Behandlung portugiesischer Intensivpatienten übernehmen. Behördenangaben zufolge waren im ganzen Land zuletzt nur mehr sieben Intensivbetten frei.