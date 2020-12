Corona - In Wien 362 Neuinfektionen und 14 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden

In Wien sind am Dienstag 362 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Das geht aus den veröffentlichten Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt hervor. Weiters gab es in den vergangenen 24 Stunden 14 Todesfälle zu beklagen.

Bisher wurden in Wien insgesamt 63.754 Coronavirus-Infektionen und 686 Todesfälle aufgrund von bzw. als Folge von Covid-19 dokumentiert. Zuletzt verstarben zehn Frauen und vier Männer im Alter zwischen 55 und 94 Jahren.

Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 7.985 Menschen. Wieder gesund sind 55.083 Personen. Am gestrigen Montag wurden 7.215 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 885.302 Tests durchgeführt.

Die Krisenstab warb in der Aussendung außerdem für die Möglichkeit, sich im Zuge der aktuell in Wien stattfindenden Massentests testen zu lassen. Noch bis kommenden Sonntag ist dies an drei Standorten möglich: In der Stadthalle, der Marx-Halle und der Messe Wien. In der Messe ist ein Test nun auch ohne Online-Terminvereinbarung möglich. Damit soll die sehr geringe Auslastung möglichst angehoben werden.

Die Wiener Testlinien hätten eigentlich eine Gesamtkapazität von bis zu 150.000 Menschen pro Tag. Tatsächlich war das Aufkommen am ersten Testtag, am Freitag, am stärksten - mit gerade einmal rund 24.000 Teilnehmern. Testen lassen können sich alle Personen mit Wohnsitz in Wien, die mindestens sechs Jahre alt sind.