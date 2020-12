Corona - In Wien 754 neue Fälle, 24-jähriger Mann verstorben

Litt laut Krisenstab an massiven Vorerkrankungen - Insgesamt sieben neue Todesfälle

In Wien sind mit heutigem Donnerstag insgesamt 61.401 positive Coronavirus-Testungen registriert worden, wie der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mitteilte. Das sind 754 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt in der Hauptstadt inzwischen 637. Das ist ein Anstieg um sieben Fälle, unter denen sich auch ein 24-jähriger Mann befindet.

Dieser habe an schweren Vorerkrankungen gelitten und habe sich bereits mehrere Monate im Krankenhaus befunden, erklärte ein Sprecher des Krisenstabes der APA auf Nachfrage. Auch zwei weitere Männer im Alter von 78 und 85 Jahren sowie vier Frauen im Alter von 56, 81, 84 und 85 Jahren sind verstorben.

51.310 Personen sind wieder genesen. Die Zahl der aktiv erkrankten Personen beträgt 9.454. Am gestrigen Mittwoch wurden 8.835 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 854.621 Tests durchgeführt.