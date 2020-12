Corona - Indien verzeichnet 26.355 neue Infektionen

Land mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern hat bisher 9,93 Millionen Fälle

Indien verzeichnete 26.355 neue Coronavirus-Fälle, wie Daten des Gesundheitsministeriums am Mittwoch zeigten. Damit war es der dritte Tag in Folge, an dem die täglichen Infektionen im Land unter 30.000 geblieben sind. Die Zahl der Todesfälle sei um 360 gestiegen, womit die Gesamtzahl der Todesfälle nun bei 144.069 liegt.

Indien mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern hat bisher 9,93 Millionen Infektionen verzeichnet, die zweithöchste Rate der Welt nach den USA. Die täglichen Zahlen sind jedoch stetig gesunken, seit sie Mitte September einen Höchststand von rund 97.000 erreicht haben. Die durchschnittliche Anzahl der täglich in Indien gemeldeten COVID-19-Todesfälle ist laut einer Reuters-Bilanz seit 10 Tagen in Folge gesunken.