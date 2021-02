Corona - Infektion mit Südafrika-Variante in Kärnten bestätigt

Frau vermutlich über Familienmitglied in Tirol infiziert

Im Bezirk Spittal an der Drau ist ein Corona-Infektionsfall mit der Südafrika-Variante B.1.351 bestätigt worden, teilte der Landespressedienst am Sonntag mit. Es handelt sich um eine Frau, die sich über ein Familienmitglied in Tirol angesteckt haben soll. Sowohl in Kärnten als auch in Tirol ist bereits mit dem Verdacht auf die Virusmutation ein sorgfältiges Contact Tracing angeordnet worden, außerdem in Kärnten großzügige Umgebungstestungen mittels PCR.