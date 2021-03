Corona - Infektionsherd an der Scala, 35 Tänzer positiv getestet

Konzert unter Dirigat von Myung-Whung Chung am Freitag bestätigt

An der Mailänder Scala ist ein Coronavirus-Infektionsherd ausgebrochen. 35 Balletttänzer und drei Mitglieder der Ballett-Leitung wurden positiv auf das Coronavirus getestet, teilte das Mailänder Theater in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Die Aktivitäten des Balletts waren bereits am 26. Februar ausgesetzt worden, nachdem ein positiver Fall unter den Tänzern gemeldet wurde.

Tests, die unter den Orchester- und Chromitgliedern durchgeführt wurden, ergaben negative Resultate. So wurde das am Freitagabend geplante symphonische Konzert unter dem Dirigat von Myung-Whung Chung bestätigt, das von Rai Cultura gestreamt werden soll.

Aus Angst vor einer Ausbreitung hochansteckender Varianten des Coronavirus hat die norditalienische Region Lombardei am Donnerstag eine Verschärfung der Anti-Covid-Maßnahmen bis zum 14. März beschlossen. Diese treten am Freitag in Kraft, wie die Regionalbehörden mitteilten. Das öffentliche Leben wird damit sehr stark eingeschränkt.