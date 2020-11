Corona - Infektionsherd in Gefängnis im friaulischen Tolmezzo

Hälfte der 206 Insassen infiziert

In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien herrscht Sorge wegen eines Corona-Infektionsherd im Hochsicherheitsgefängnis von Tolmezzo. 132 positive Fälle wurden dort gemeldet, 116 davon betreffen Gefängnisinsassen. Das ist rund die Hälfte der 203 Sträflinge in der Anstalt.

Der friaulische EU-Parlamentarier Marco Zullo sprach von einer "dramatischen Situation", die unter anderem auf das Problem der Überbelegung der Strafanstalt zurückzuführen sei. Er rief Justizminister Alfonso Bonafede zum Handeln auf, um weitere Infektionsherde in den Strafanstalten zu vermeiden.

732 Gefängnisinsassen sind in ganz Italien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind 28 Prozent mehr als vor einer Woche, berichtete der Garant für die Rechte der Sträflinge. 156 Gefängnisaufseher seien als auf SARS-CoV-2 positiv gemeldet worden, 19 Prozent mehr als vor sieben Tagen. Angesichts der Übervölkerung in vielen italienischen Haftanstalten sei die Einhaltung von Anti-Covid-Regeln sehr schwierig, hieß es im Schreiben des Garanten. Der Gewerkschaftsverband der Gefängnisaufseher forderte die Behörden auf, Maßnahmen zu setzen, damit strengere Sicherheitsstandards zur Vorbeugung weiterer Ansteckungen in den Gefängnissen ergriffen werden, hieß es in einem Brief an den Justizminister.

Nachdem Italien Ende Februar als erstes Land in Europa von der Coronavirus-Epidemie getroffen wurde, waren in den Gefängnissen Revolten ausgebrochen. Die Haftanstalten leiden schon seit Jahren unter Überlastung, wie Menschenrechtsorganisationen immer wieder betonten. Die Insassen protestierten gegen Einschränkungen beim Besuch von Angehörigen. Bei den Revolten starben mindestens zwölf Menschen, die meisten von ihnen an Drogenüberdosen, nachdem sie in den Ambulanzen der Gefängnisse Medikamentenlager geplündert hatten. 54.900 Personen sind in den italienischen Gefängnissen inhaftiert, in denen es eigentlich nur Platz für maximal 50.500 Menschen gäbe.

Im vergangenen Frühjahr hatte die Regierung zur Entlastung der Strafanstalten mehrere ältere Häftlinge freigelassen oder unter Hausarrest gestellt, darunter 300 Mafiosi und Drogendealer. Damit hatte sich der Justizminister herbe Kritik zugezogen, woraufhin die Maßnahmen rückgängig gemacht wurden.