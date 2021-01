Corona - Infektionszahlen in Tirol wieder rückläufig

Vier weitere Fälle der britischen Virusmutation bestätigt - 95 Neuinfektionen seit dem Vortag - Drei Corona-Patienten weniger im Spital

In Tirol waren am Freitag die Infektionszahlen wieder rückläufig. Seit dem Vortag standen 95 Neuinfektionen 140 genesenen Personen gegenüber, teilte das Land mit. Damit waren 1.286 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert. Im Bezirk Schwaz lag nun bei vier weiteren Fällen die Bestätigung für die britische Virusmutation vor. Damit gibt es im Bezirk sechs bestätigte Fälle der neuartigen Virusvariante.

In den Spitälern mussten drei Corona-Patienten weniger behandelt werden, insgesamt waren 116 Betroffene in den Krankenhäusern untergebracht. 30 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung, um zwei mehr als noch am Donnerstag.

Indes verstarben zwei weitere Menschen mit oder an Covid-19, Tirol verzeichnete bisher 538 Todesfälle. Die meisten Infizierten gab es im Bezirk Schwaz mit 295 Fällen, gefolgt vom Bezirk Lienz mit 239. Im Bezirk Innsbruck-Land galten 202 Menschen als infiziert. Im Bundesland wurden bisher 510.461 Coronatests durchgeführt.