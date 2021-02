Corona - Infizierte und Spitalspatienten gehen in Tirol weiter zurück

98 neue positive Testergebnisse gegenüber 126 Genesenen in 24 Stunden - Auch Rückgang im Bezirk Schwaz

In Tirol gibt es ungeachtet um die Debatte rund um die südafrikanische Coronavirus-Variante weiter rückläufige Zahlen hinsichtlich der Neuinfektionen und Spitalspatienten. Mit Stand Mittwochmittag waren im Bundesland 1.088 Menschen mit dem Virus infiziert - um 30 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 98 neue positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 126 weitere Menschen vom Virus genesen.

Mehr als positiv entwickelte sich auch die Lage in den Spitälern: 106 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt - um 14 weniger als am Vortag. 25 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung - um einer weniger als am Dienstag. Indes gab es in keinem Tiroler Bezirk mehr als 200 Infizierte. Auch in dem besonders in Diskussion stehenden Bezirk Schwaz sanken die Covid-Fälle - nämlich von 214 auf 198. Im Bezirk Lienz waren es 187, im Bezirk Innsbruck-Land 176 Infizierte. In der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck bewegt sich die Zahl der Covid-Fälle langsam in Richtung der 100er-Grenze: Nur mehr 117 Menschen waren dort aktiv positiv.