Corona - Infizierten-Zahl in Tirol weiter gesunken

Noch 3.689 Menschen infiziert - Drei weitere Todesfälle

In Tirol sind immer weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert: Mit Stand Sonntagmittag verzeichnete das Bundesland 3.689 Covid-Erkrankte - um 159 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden gab es 362 Neuinfektionen, gleichzeitig waren aber auch 518 weitere Menschen vom Virus genesen.

Indes wurden drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet: Verstorben waren ein 87-Jähriger aus dem Bezirk Landeck und eine 76-Jährige aus dem Bezirk Schwaz. Beide litten an Vorerkrankungen. Zudem starb ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land. Hinsichtlich möglicher Vorerkrankungen standen in dem Fall noch Abklärungen aus, hieß es.

In den Tiroler Krankenhäusern wurden vorerst 335 Corona-Patienten behandelt - um sechs mehr als am Samstag. Leicht entspannt hat sich jedoch die Lage auf den Intensivstationen: 67 Infizierte befanden sich dort, um einer weniger als am Samstag.

Die meisten aktiv Positiven wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 753 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 646 und dem Bezirk Schwaz mit 517. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren nur mehr 436 Menschen Covid-infiziert. Im Bundesland wurden bis dato 417.848 Testungen durchgeführt.