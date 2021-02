Corona - Infizierten-Zahlen in Tirol erneut gesunken

78 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden

Trotz der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante sinken in Tirol die Infektionszahlen weiter. Am Dienstag standen 78 Neuinfektionen 101 Genesene gegenüber, teilte das Land mit. Damit galten 924 Menschen als infiziert. In den Spitälern blieb die Situation ebenso stabil: 89 Corona-Patienten mussten stationär behandelt werden, um zwei weniger als am Montag. Davon benötigten 22 intensivmedizinische Betreuung, hier kamen im Vergleich zum Vortag zwei Betroffene dazu.

Das Land verzeichnete vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 558 Menschen. Die meisten Infektionen verzeichnete weiterhin der von der "Südafrika-Mutante" betroffene Bezirk Schwaz mit 160 Fällen, wobei auch hier 15 Personen weniger corona-positiv waren als am Montag. Im Bezirk Kufstein gab es 145 Fälle. Im Bezirk Innsbruck-Land galten 130 Menschen als infiziert. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren die Infektionszahlen auf 97 aktive Fälle gesunken. In Tirol wurden bisher 544.684 Coronatests durchgeführt.