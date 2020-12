Corona - Innenministerin positiv, Italiens Regierung getestet

Zwei Minister unterziehen sich Quarantäne

Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese hat sich am Coronavirus infiziert. Nachdem die parteilose Ministerin am Montag positiv auf das Covid-19 getestet wurde, musste eine Ministerratssitzung unterbrochen werden, berichteten italienische Medien. Die symptomfreie Ministerin verließ den Regierungspalast in Rom.

Die ganze Regierungsmannschaft inklusiv Premier Giuseppe Conte wurden einem Covid-19-Test unterzogen. Außenminister Luigi Di Maio und Justizminister Alfonso Bonafede beschlossen, sich einer Heimisolation zu unterziehen, teilte die Regierung mit.

Nachdem in Italien am Sonntag die Schwelle von 60.000 Todesopfern seit Beginn der Coronavirus-Pandemie am 20. Februar überschritten worden ist, sinkt die Zahl der Todesopfer und Neuinfizierten in 24 Stunden wieder. Am Montag wurden 528 Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Sonntag waren es 564. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 60.606.