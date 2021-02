Corona - Innsbruck weitet Testangebot aus

"CoV-Test-Mobil" an zwei Standorten in Innsbruck - Anmeldung nicht unbedingt notwendig

Die Stadt Innsbruck wird ab kommenden Montag ihr Corona-Testangebot ausweiten. Ein sogenanntes "CoV-Test-Mobil" eines Speziallabors wird vor dem Congresshaus und am DEZ-Parkplatz kostenlose Tests anbieten. Eine Anmeldung sei zwar erwünscht, aber nicht unbedingt notwendig, teilte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung mit.

Die Anmeldung erfolge über die Website von Dr. Wick, dem Betreiber des Speziallabors. Neben dem "Test-Mobil" können gratis Antigen-Tests in den Teststraßen in der Olympiaworld durchgeführt werden, zudem stehen sieben Apotheken und 157 Ärzte bereit.