Corona - Innsbrucker Klinik warnt vor riskanten Skitouren

Könnte zu Engpass bei ECMO-Geräten kommen

Die tirol kliniken haben - nicht zuletzt angesichts der angespannten Corona-Situation auf den Intensivstationen - vor riskanten Skitouren gewarnt. Der Grund: Medizinische Geräte, die besonders nach Lawinenunfällen oft gebraucht werden, seien wegen der vielen Corona-Patienten derzeit kaum verfügbar. Konkret geht es dabei um das sogenannte ECMO-Gerät. ECMO steht für Extrakorporale Membranoxygenierung. Das Gerät übernimmt die Lungenfunktion.

Man könne nicht garantieren, dass "bei einer Lawinenverschüttung jeder, der eine, quasi, Herz-Lungen-Maschine benötigen würde, auch im Notfall eine bekommen kann", so tirol kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger gegenüber "Ö1" am Freitag. Seit Jahresbeginn seien die Kapazitäten an ECMO-Geräten in Tirol um ein Drittel aufgestockt worden. In Summe gibt es im Bundesland nun neun Geräte.

"Je nachdem, wie viele Lawinenopfer es sind und wie viele Geräte noch frei sind, kann auch ein Lawinenopfer, das dieses Gerät benötigt, schon ein Problem werden. Je nachdem, wie viele zeitgleich gerade ausgelastet sind, aber, es ist ja auch keine Seltenheit, dass bei einem Lawinenabgang, wo es Verschüttete gibt, auch einmal zwei oder sogar drei Personen verschüttet sind", erklärte Schwamberger. Und je nachdem, wie schnell diese gefunden werden, seien das die "klassischen Kandidaten" für eine ECMO-Behandlung.