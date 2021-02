Corona - Innsbrucker Stadtpolitiker fordern Lockerungen der Maßnahmen

ÖVP-Vizebürgermeister Anzengruber für Gastro-Aufsperren - SPÖ-Stadträtin Mayr: Testkonzept für Öffnung von Sport und Kultur

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Vorstoß von SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr: Tests für Sportöffnung ---------------------------------------------------------------------

Aus Innsbrucks Stadtregierung werden Rufe nach weiteren Corona-Lockerungen laut. Während ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber auf eine Gastro-Öffnung drängte, ließ SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr verlauten, mit einem Testkonzept wie jenem, das derzeit in Schulen angewendet wird, könnten Sport- und Kulturvereine wieder öffnen.

Mayr betonte die Bedeutung der Vereine für den Nachwuchs und den sozialen, gesundheitlichen und psychischen Aspekt der Zusammenkunft mit Gleichgesinnten. "Der Ausbruch aus der Corona-Routine wäre enorm wichtig - für jede und jeden", zeigte sich die Politikerin überzeugt. "Wenn den Vereinen die Erlaubnis zum Testen mit dem "Nasenbohrtest" gegeben würde, könnten diese ihre Covid-Präventionskonzepte um das Testen vor Trainingsbeginn erweitern, meinte die SPÖ-Politikerin in einer Aussendung. Dass die Konzepte gut funktionierten, habe sich ja bereits bis November gezeigt.

Auch ÖVP-Politiker Anzengruber forderte weitere Lockerungen. Er hatte Mittwochvormittag ein Aufsperren der Gastronomie verlangt. Ferner wies er auf das umfassende Testangebot in Innsbruck hin: "Was für den Friseur oder die Skipiste gilt, muss auch für das Wirtshaus gelten", so der ÖVP-Politiker, der darüber hinaus beklagte, dass die Auswirkungen des monatelangen Lockdowns nun auch in den öffentlichen Haushalten deutlich spürbar seien. So sei das Kommunalsteueraufkommen in der Landeshauptstadt im Jänner gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent zurückgegangen.

"Vor allem für die Gastronomie ist die Situation nicht mehr tragbar. Die Menschen möchten sich auch endlich wieder zu einem Kaffee oder Mittagessen treffen", sagte Anzengruber in einer Aussendung. Die Betriebe hätten sehr viel Geld und Einsatz in die Hygiene- und Sicherheitskonzepte gesteckt, betonte der ÖVP-Politiker.