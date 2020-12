Von 871 jemals infizierten Bewohnern von Pflegeheimen in Kärnten sind insgesamt 126 mit oder an Covid-19 gestorben. Wie der Landespressedienst Kärnten mitteilte, machten Pflegeheimbewohner somit fast genau die Hälfte der Kärntner Corona-Toten aus. Insgesamt starben in Kärnten mit Stand Donnerstag nämlich 253 Personen an oder mit dem Coronavirus.