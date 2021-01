Corona - Insgesamt 17 Virusmutations-Verdachstfälle in OÖ

Weiter kein Zusammenhang vermutet - zwei am Wochenende dazugekommen

Die Anzahl der mutierten Coronavirus-Verdachtsfälle ist am Wochenende um zwei auf insgesamt 17 Betroffene gestiegen, berichtete der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Sonntag. Zu den beiden bisher bekannten Fällen im Bezirk Braunau, den fünf im Bezirk Gmunden, einer im Bezirk Vöcklabruck und sieben im Bezirk Wels-Land wurde je ein Mutations-Verdacht in den Bezirken Ried und Linz-Land entdeckt. Ein Zusammenhang der Fälle über die Bezirksgrenzen hinweg bestehe nicht.