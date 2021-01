Corona - Insider: Biden erlässt wegen Mutationen neue Einreiseverbote

Maßnahmen sollen demnach am Montag getroffen werden

US-Präsident Joe Biden wird Insidern zufolge im Kampf gegen die ansteckenderen Varianten des Coronavirus am Montag neue Einreiseverbote gegen europäische und andere Staaten verhängen. Betroffen seien Nicht-US-Bürger, die sich in Großbritannien, Brasilien, Südafrika, Irland und der EU aufgehalten haben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag von Gesundheitsbehörden, die namentlich nicht genannt werden wollten.

Die zuerst in Südafrika nachgewiesene Mutation ist bisher nicht in den USA verzeichnet worden, eine von britischen Wissenschaftern gefundene Variante dagegen bereits in 20 Bundesstaaten. Die USA hatten im März unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump Einreiseverbote für die meisten Besucher aus Europa verhängt und im Mai dann für solche aus Brasilien. Trump verfügte zwar Anfang vergangener Woche, dass diese Maßnahmen am Dienstag auslaufen sollten. Die Anweisungen seines Nachfolgers Biden - seit Mittwoch im Amt - machen diesen Schritt jedoch rückgängig.