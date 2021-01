Corona - Insider: Merkel gegen touristische Reisen wegen Pandemie

Deutsche Kanzlerin äußerte sich bei Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Deutschland in der Corona-Pandemie derzeit auf einem guten Weg, will aber touristische Reisen zurückfahren. Sie sei nicht für ein Reiseverbot, sagte Merkel nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag. "Es sollten aber möglichst keine touristischen Reisen stattfinden", habe sie hinzugefügt.

Man sei wegen der sinkenden Corona-Infektionszahlen auf dem besten Wege, bald wieder Infektionsketten nachvollziehen zu können. Zugleich mahnte Merkel aber, dass der Winter in einer Pandemie eine schwierige Zeit sei und verwies auch auf die Gefahr der Ausbreitung von hochansteckenden Virus-Mutationen etwa durch Reisen.