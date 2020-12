Corona - Intensivpatient aus Montenegro wird in Kärnten behandelt

Schallenberg: "Solidarität mit Montenegro sind für uns eine Selbstverständlichkeit"

Ein 46-jähriger Covid-19-Patient aus Montenegro wird in Kärnten intensivmedizinisch behandelt. Wie das Außenministerium mitteilte, landete der Mann am Samstagnachmittag in Klagenfurt und wurde ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee transportiert. Außenminister Alexander Schallenberg hatte den Ländern des Westbalkan im Frühjahr bei Bedarf die Versorgung von Intensivpatienten in österreichischen Spitälern angeboten. Montenegro hat das Offert nach April nun erneut angenommen.

"Rasche Hilfe und Solidarität mit Montenegro sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Auch in Zeiten der Krise steht Österreich seinen Partnern am Westbalkan zur Seite", betonte Schallenberg. Der Abflug des Ambulanzflugzeugs erfolgte am Samstag um kurz nach 12.00 Uhr in Podgorica. Begleitet wurde der Patient bei dem rund eineinhalbstündigen Flug von zwei montenegrinischen Ärzten und einer Pflegekraft.

Bereits Ende April wurde ein Covid-19-Intensivpatient aus Montenegro in Österreich behandelt. Der 52-jährige Arzt wurde am Klinikum Graz intensivmedizinisch betreut. Der Patient war in einem sehr kritischen Zustand und verstarb.