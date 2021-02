Corona - Iran überschritt Marke von 60.000 Toten

Zahl der täglichen Neuinfektionen zuletzt auf rund 8.000 gesunken

Der Iran hat am Sonntag die Marke von 60.000 Corona-Toten überschritten. "Leider sind in den vergangenen 24 Stunden 93 Menschen an Covid-19 gestorben", sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, in einer Fernsehansprache. Der Iran registrierte damit seit Beginn der Pandemie insgesamt 60.073 Todesopfer und 1.631.169 Infektionen.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war zuletzt auf rund 8.000 gesunken, weit unter dem bisherigen Rekordwert von 14.051 neuen Fällen Ende November vergangenen Jahres. Teheran startete Anfang Februar eine Impfkampagne mit dem russischen Impfstoff Sputnik V. Der Regierung zufolge wurden bisher 110.000 Dosen verteilt. Zudem berichteten staatliche Medien über die Ankunft von 250.000 Dosen des Impfstoffes des chinesischen Unternehmens Sinopharm.