Irland mit geringerem Budgetdefizit als erwartet Irland kann seine Neuverschuldung dank überraschend hoher Steuereinnahmen in diesem Jahr stärker drücken als erwartet. Das Defizit werde bei rund vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen, sagte Finanzminister Michael Noonan am Mittwoch in Dublin. Bisher hatte die Regierung mit 4,8 Prozent kalkuliert.