Corona - Israel reagierte vor zwei Monaten mit einem Lockdown

Auch hier wurde nachgeschärft - Verlauf der Neuinfektionen verlief ähnlich wie in Österreich

Am kommenden Dienstag ist die Nachschärfung des zweiten Lockdowns mit Mitternacht Realität. Israel hat diesen Schritt bereits hinter sich, die "zweite Welle" ist dort nach dieser Maßnahme abgeklungen - rund 650 neue Fälle gab es zuletzt. Ein am 13. September beschlossener Lockdown trat dort mit dem 18. September für einen Monat in Kraft, knapp vor dem jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana, und wurde nach wenigen Tagen verschärft.

Neuinfektionen jenseits der 4.000, wie vor zwei Wochen auch in Österreich, waren der Grund. Drei Wochen lang blieben in dem Land, das mit rund neun Millionen Einwohnern eine ähnliche hohe Bevölkerungszahl wie Österreich aufweist, auch die Schulen geschlossen. Bis zu 5.500 Neuinfektionen gab es zu diesem Zeitpunkt in Israel täglich - und nach dem Lockdown stiegen die Zahlen noch tagelang weiter. Am 23. September wurde daher noch einmal nachgeschärft.

Erst als nach weiteren zehn Tagen am 2. Oktober - mehr als zwei Wochen nach dem drastischen ersten Schritt - mit über 9.000 Neuinfektionen der Peak erreicht war, gingen die Zahlen wieder stetig zurück. Am 10. Oktober wurden wieder weniger als 4.000 Neuinfektionen vermeldet, ein Monat nach dem Lockdown-Beschluss.

Wenige Tage später halbierten sich die Zahlen und ab Mitte Oktober wurden die 2.000 unterschritten. Zuletzt pendelten die Neuinfektionen laut WHO-Zahlen zwischen 500 bis 700 pro Tag. Am vergangen Sonntag wurden die Beschränkungen in Israel so weit gelockert, dass Straßengeschäfte wieder geöffnet werden durften.