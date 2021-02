Corona ist Thema in deutschen Landtagswahlkämpfen

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen am 14. März neue Parlamente

Angesichts der Corona-Pandemie haben sich die Schwerpunktthemen der Landtagswahlkämpfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März laut einer Einschätzung der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) verändert. "Das Coronavirus hat Einzug in die Wahlprogramme gehalten", sagte eine Sprecherin der BPB am Dienstag bei der Vorstellung der erneuerten Onlineanwendung "Wahl-O-Mat", der am Mittwochvormittag freigeschaltet wird.

Vor allem in Rheinland-Pfalz seien im "Wahl-O-Mat" nun Themen zu finden, die es vor der Corona-Pandemie nicht gegeben habe. 2021 stünden in dem Bundesland weniger rechtspopulistische Parteien zur Wahl, was die Themenschwerpunkte ebenfalls verschoben habe. Die Parteien in Baden-Württemberg setzen nach Angaben der BPB vor allem auf Ökologie, Klima und Umwelt als Schwerpunktthemen. Dies habe sich aus den Programmen der zur Wahl stehenden Parteien ergeben.

Das auch als App für mobile Geräte verfügbare Onlineangebot zeigt, welche der zur Wahl zugelassenen Parteien den eigenen politischen Positionen am nächsten stehen. Es kann so noch unschlüssigen Wählern bei der Entscheidung helfen. Bei den Landtagswahlen 2016 nutzten in Rheinland-Pfalz 717.000 Menschen das Programm, in Baden-Württemberg waren es 1,8 Millionen.