Corona - Italien: 505 Tote und 18.040 Neuinfizierte in 24 Stunden

Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 70.900 gestiegen - Zwei Millionen Fälle seit Februar

Die Zahl der Todesopfer in Italien ist weiter gesunken. Am Donnerstag wurde von 505 Personen berichtet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 553 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 70.900. Seit Beginn der Pandemie wurden zwei Millionen Coronavirus-Fälle gemeldet.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden stieg am Donnerstag von 14.522 auf 18.040 am Mittwoch, bei 193.777 durchgeführten Tests. 9,3 Prozent fielen positiv aus. 593.632 Personen befanden sich in Heimisolation, das sind 5.184 weniger als am Vortag.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 24.546 auf 24.070, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2.624 auf 2.589.