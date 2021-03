Corona - Italien baut Fernunterricht für Schüler aus

Angesichts der stark verbreiteten englischen Virus-Variante

Während im lombardischen Brescia erstmals die nigerianische Variation von SARS-CoV-2 festgestellt worden ist, schließt Italien die Schulen in der Hoffnung, die Coronavirus-Epidemie in Schranken zu halten. Wie Gesundheitsminister Roberto Speranza bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend berichtete, werde man die Ferndidaktik ausbauen, um die Verbreitung des Virus unter den Schülern zu verhindern.

In mehreren Regionen wurden die Schulen in Gegenden, in denen sich Infektionsherde gebildet hatten, bereits geschlossen. Der Gesundheitsminister warnte vor der in Italien stark verbreiteten englischen Virus-Mutation, die für die jüngere Bevölkerung besonders ansteckend sei.

Die Corona-Lage hatte sich in Italien zuletzt wieder verschärft. Verschiedene Varianten des Virus breiteten sich aus. Experten des Gesundheitsministeriums gingen aufgrund der Daten von mehr Infektionen in den Schulen aus. Ihre Schließung sei zwar schmerzhaft, man müsse jedoch entsprechend der aktuellen Lage handeln.

Familien, die Babysitter benötigen, sollen finanzielle Unterstützung erhalten, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Eltern sollen mehr Karenztage für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. 200 Millionen Euro sollen als Stützungsmaßnahmen für Familien mit schulpflichtigen Kindern locker gemacht werden.

Die Regierung um Premier Mario Draghi will die Impfkampagne beschleunigen, damit bis Ende März bis zu 300.000 Menschen täglich geimpft werden können. Inzwischen wurden fast 4,5 Millionen Italiener zumindest mit einer Dosis immunisiert. Drei Millionen Personen, fünf Prozent der Bevölkerung, haben sich seit Beginn der Pandemie am Coronavirus angesteckt.

Die Regierung will auch die langfristigen Folgen des Virus auf Patienten beobachten. "Wir wissen, dass das Coronavirus heimtückisch ist, wir wollen die langfristige Folgen auf Patienten prüfen", sagte Gesundheitsminister Speranza.