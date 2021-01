Corona - Italien hat einen neuen "Patienten 1"

Covid-19 dürfte in Mailand schon Anfang November 2019 im Umlauf gewesen sein

SARS-CoV-2 dürfte in Mailand schon im November 2019 im Umlauf gewesen sein. Das haben Mediziner festgestellt, die nun einen Abstrich neu überprüft haben, der am 10. November bei einer an einer Dermatose leidenden 25-Jährigen genommen worden war. Hautkrankheiten sind bei fünf bis zehn Prozent der an Covid-19 erkrankten Patienten festgestellt worden.

Der Abstrich wurde bei minus 80 Grad im Labor aufbewahrt und dieser Tage von Forschern der Mailänder Universität auf Corona überprüft. Die 25-Jährige gilt daher als Italiens neue "Patientin 1", berichteten italienische Medien am Montag. Experten schließen nicht aus, dass das Coronavirus schon seit Herbst 2019 in Norditalien kursierte.

Bis vor Kurzem galt noch der 38-jährige Manager Mattia Maestri als Italiens "Patient 1". Er wurde als erster Italiener in einem Krankenhaus im lombardischen Codogno im Februar 2020 positiv auf das Covid-19 getestet. 18 Tage lang befand sich Maestri zwischen Leben und Tod auf der Intensivstation des Krankenhauses "San Matteo" in der Stadt Pavia. In Italien sind seit Beginn der Epidemie mehr als 78.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.