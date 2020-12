Corona: Italien setzt 70.000 Polizisten über Weihnachten ein

Strenge Kontrollen zur Einhaltung der Anti-Covid-Vorlagen

Die italienischen Behörden wollen hart zur Einhaltung der beschlossenen Anti-Covid-Vorlagen über die Weihnachtsfeiertage vorgehen. So sollen zwischen Weihnachten und Neujahr 70.000 Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen, kündigte Innenministerin Luciana Lamorgese am Samstag im Interview mit dem TV-Kanal "Sky" an. Sie sollen unter anderem kontrollieren, dass die zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Jänner geltende Einschränkungen der Reisefreiheit eingehalten werden.

Auch Grenzen, Flughäfen und Bahnhöfe sollen streng kontrolliert werden, sagte die Ministerin. Für aus dem Ausland Einreisende soll ab dem 20. Dezember eine zehntägige Quarantänepflicht gelten, wie eine neue Verordnung der italienischen Regierung vorsieht, die am gestrigen Freitag in Kraft getreten ist. Einer Quarantäne müssen sich auch Italiener unterziehen, die aus dem Ausland zurückkehren.

Die Regierung erließ strikte Reisebeschränkungen für die Tage zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Jänner. So sind Reisen zwischen den Regionen außer in ganz wenigen Ausnahmefällen verboten. Am 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner darf man sogar die eigene Wohngemeinde nicht verlassen.

"Nach der negativen Erfahrung im Sommer müssen wir darauf achten, dass es nicht zu einer dritten Epidemiewelle kommt", warnte Lamorgese. Gesundheitsminister Roberto Speranza hält den harten Kurs für notwendig. "Wir können nicht zulassen, dass die Zahl der Corona-Todesopfer wieder steigt", erklärte der Minister. Ziel der Regierung sei es, mit einer massiven Impfkampagne ab Jänner die Herdenimmunität zu erreichen. Die Regierung werde jedoch keine Impfpflicht einführen.

Nachdem in Italien die Zahl der in 24 Stunden an oder mit Covid-19 Verstorbenen am Donnerstag ein Rekordhoch von 993 Todesopfern erreicht hatte, sank am Samstag zum zweiten Mal in Folge die Zahl der Toten. 662 Personen starben am Samstag, am Freitag waren es 814 gewesen. Somit stieg die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie am 20. Februar auf 59.514.