Corona - Italien stellt Impfwerbung mit Primel-Symbol vor

In erster Runde sollen 1,87 Millionen Italiener geimpft werden

Italien will seine nationale Corona-Impfkampagne mit einer großen Werbeaktion und der Primel als Symbol begleiten. Das kündigte der Sonderkommissar der Regierung, Domenico Arcuri, am Sonntag an. Rom wolle mit einer ersten Impfphase Mitte Jänner starten, sagte er. Begonnen werde mit medizinischem Personal und in Altenheimen.

Wie Arcuri erläuterte, sollen in dem 60-Millionen-Einwohner-Land in einer ersten Phase rund 1,87 Millionen Menschen geimpft werden, darunter 15.000 Ärzte und Pflegepersonal. Die Werbekampagne steht unter dem Motto "Italien wird mit einer Blume wiedergeboren". Die Kampagne wurde von dem Architekten Stefano Boeri mitentwickelt.