Corona - Italien verabschiedete Übergangsregeln bis zum 15. Jänner

Wochenende mit Restriktionen

Die italienische Regierung hat in der Nacht auf Dienstag ein Dekret verabschiedet, mit dem die Anti-Corona-Maßnahmen für die Übergangszeit nach dem Dreikönigstag am Mittwoch bis zum 15. Jänner geregelt werden. So sollen die Regionen an Werktagen auf der dreifarbigen Corona-Farbskala gelb und am Wochenende orange eingestuft werden.

Am kommenden Wochenende soll die Reisefreiheit zwischen den italienischen Gemeinden wieder aufgehoben werden. Eine Ausnahme gilt für Kommunen unter 5.000 Einwohnern. Am Wochenende sollen Lokale lediglich für Take Away-Dienste offen halten, Geschäfte bleiben mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken geschlossen. Maximal zwei Angehörige oder Freunde darf man zu Hause empfangen. Erwartet wird, dass die Regierung um den 15. Jänner eine neue Verordnung mit Maßnahmen aufgrund der Entwicklungen der Epidemie verabschiedet.

470.000 Impfdosen der Pharmakonzerne Pfizer Biontech treffen inzwischen heute (Dienstag) in Italien ein. Dabei handelt es sich um die zweite Tranche der Impfstoff-Lieferungen, die Italien zustehen. Die Ampullen werden direkt an die 294 Impfstellen geliefert, die italienweit aufgestellt wurden. In der ersten Phase der am 27. Dezember begonnenen Impfkampagne hat Italien Recht auf 3,4 Millionen Dosen. Bisher wurden rund 170.000 Personen geimpft.