Corona - Italien verschärft Kontrollen gegen Silvesterpartys

Kampagne gegen unerlaubte Feiern

Die italienischen Sicherheitskräfte starten eine Kampagne gegen unerlaubte Silvesterpartys. In renommierten Urlaubs- und Bergortschaften wurden die Kontrollen verschärft, damit Ferienwohnungen nicht für illegale Silvesterfeiern genutzt werden, berichteten italienische Medien.

Von Triest bis Venedig, von Rimini bis Sizilien: Die Sicherheitskräfte jagen im Internet nach Inseraten von Personen und Gruppen, die Rave-Partys und Silvesterfeierlichkeiten organisieren, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica". Der Polizeichef von Venedig kündigte verschärfte Kontrollen in der Lagunenstadt an, um Silvesterpartys auf Jachten zu verhindern.

Der Verband der Diskotheken-Betreiber rief zu Verantwortungsbewusstsein auf. "Niemand darf gegen die Regeln verstoßen, die Ansammlungen verbieten", betonte der Verband. Die Diskotheken sind in Italien seit August geschlossen.

Die Polizei appellierte an die Bürger, unerlaubte Silvesteransammlungen bei Nachbarn zu melden. Eine Gruppe von Teenagern, die eine Ferienwohnung in der mittelitalienischen Stadt Teramo für eine Neujahrsparty herrichtete, geriet nach dem Anruf eines Nachbarn bei der Polizei in Schwierigkeiten. Die Jugendlichen gaben zu, eine Silvesterparty mit mehreren Personen zu planen, ihre Eltern wurden bestraft.

Italien wird ab Donnerstag bis Sonntag zur roten Zone, der höchsten Stufe der Corona-Maßnahmen. Geschäfte und Lokale sind geschlossen. Jeder Haushalt soll ab Donnerstag nur einmal pro Tag die Möglichkeit haben, Verwandte oder Freunde zu besuchen. Reisen in eine andere Region sind verboten, dies gilt auch für Zweitwohnsitze. Ausnahmen von den Regeln sollen de facto nur aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen möglich sein. Allerdings soll der harte Lockdown am 4. Jänner etwas gelockert werden.