Corona - Italien vor Weihnachten mit geschlossenen Restaurants

Regierung will nächtliche Ausgangssperre bis Neujahr verlängern

Dem Gastronomieland Italien steht ein Weihnachten mit geschlossenen Restaurants und Lokalen bevor. Die Anfang November in Kraft getretene Ausgangssperre von 22.00 bis 6.00 Uhr soll bis Ende der Feierlichkeiten verlängert werden, verlautete aus Regierungskreisen.

Eine Verordnung mit den Anti-Covid-Auflagen für die Weihnachtszeit will die Regierung kommende Woche verabschieden. Wer ins Ausland reist, muss sich nach der Heimkehr einer Quarantäne unterziehen. Die Regierung will somit verhindern, dass Touristen im benachbarten Ausland, darunter in Österreich, einen Skiurlaub verbringen. Die Regierung will die Skipisten über die Weihnachtszeit geschlossen halten.

Nachdem die Maßnahmen in Italien zu greifen scheinen, lockert Rom die Auflagen in einigen Regionen: So beschloss sie am Freitag, dass die Lombardei, der Piemont und Kalabrien, die Anfang November zur "roten Zone" erklärt wurden, ab Sonntag lockern dürfen. So könnten die zu "orangen Zonen" heruntergestuften Regionen in der Vorweihnachtszeit die Shops und Lokale wieder öffnen, um den Konsum anzukurbeln.

Die bisher "orangen" Regionen Ligurien und Sizilien werden ab Sonntag wieder gelb sein. Restaurants und Lokale können dann bis 18,00 Uhr offen halten. Der Präsident Venetiens, Luca Zaia, öffnet ab Samstag wieder die Einkaufszentren in seiner Region. Südtirol, Aostatal, Toskana, Abruzzen und Kampanien bleiben vorerst rote Regionen mit Teil-Lockdown sowie geschlossenen Lokalen und Shops mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken.