Corona - Italien will ab nächster Woche wieder Ampelsystem einführen

Regierung plant neue Anti-Covid-Verordnung

Während die Epidemiekurve langsam sinkt, plant die italienische Regierung ab dem 7. Jänner eine neue Anti-Covid-Verordnung. Mit Ende der Weihnachtsfeiertage, an denen ein Lockdown mit Schließung von Lokalen und Geschäften sowie mit Reisebeschränkungen gilt, will Italien im Kampf gegen das Coronavirus wieder auf das Ampelsystem zurückgreifen. Dieses sieht die Einstufung der Regionen in drei Risikozonen vor.

In den Gelben Zonen dürfen - anders als in den beiden anderen Risikogebieten - die Lokale tagsüber wieder öffnen. Erwartet wird, dass die meisten italienischen Regionen wie vor dem Lockdown über die Weihnachtsfeiertage als gelb eingestuft werden. Den endgültigen Beschluss wird die Regierung am Mittwoch nach Beratungen mit dem wissenschaftlichen Komitee CTS fassen, das das Gesundheitsministerium in Sachen Coronavirus berät.

Italien will ab 7. Jänner die Schulen auch für ältere Schüler wieder verstärkt öffnen. Die Behörden wollen, dass zunächst 50 Prozent Präsenzunterricht erteilt werde. Dafür muss etwa der Schülertransport strenge Gesundheitsvorgaben erfüllen. Für den Rest der Schüler bleibt es zunächst beim Online-Lernen. Italien hatte in der zweiten Corona-Welle im Herbst einen Großteil des direkten Unterrichts für ältere Schüler gestoppt. Kleinere Kinder durften vielerorts aber weiter in ihre Klassen.

Beamte sollen bis zum 31. Jänner weiterhin im Homeoffice arbeiten. Die Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr soll aufrecht bleiben. Fußballstadien, Sporteinrichtungen, Museen, Kinos und Theater sollen voraussichtlich bis Ende Jänner geschlossen bleiben. Die norditalienischen Regionen hoffen auf eine Öffnung der Skianlagen ab dem 18. Jänner.

Die Gesundheitsbehörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land registrierten am Freitag 462 weitere Todesopfer und 22.211 Neuinfizierte. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 74.621.