Corona: Italien will Kriterien für Lockdown verschärfen

Bei 250 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern wird eine Region automatisch zur roten Zone erklärt

Die italienische Regierung will die Kriterien verschärfen, nach denen eine Region zur roten Zone mit Lockdown erklärt wird. Bei durchschnittlich 250 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche soll eine Region automatisch zur roten Zone erklärt werden, geht aus Anweisungen des wissenschaftlichen Komitees CTS hervor, die die Regierung nächste Woche einführen will. In der roten Zone gilt ein strenges Ausgangsverbot, Geschäfte und Lokale bleiben geschlossen.

Die Parameter, nach denen das Ampelsystem weiter funktionieren soll, sind in Italien seit dieser Woche bereits strikter geworden. So soll eine Region mit Reproduktionswert (Rt) 1 als orange eingestuft werden, bisher galt dafür ein Rt von 1,25. Bei einem Rt von 1,25 (und nicht mehr von 1,5) wird eine Region als rot bewertet, was zu einem Lockdown führt.

Italien will ab kommender Woche das Land wieder in unterschiedliche Corona-Zonen einteilen. Danach fallen die nördlichen Regionen Emilia Romagna, die Lombardei und Venetien sowie Sizilien und Kalabrien im Süden ab Montag in die orangefarbene Zone. In ihnen gelten dann strengere Regeln als im Rest des Landes, der dann in die gelbe Zone eingeteilt werden soll.

Konkret bedeutet das für die Menschen in den orangefarbenen Zonen etwa, dass Bars und Restaurants geschlossen bleiben und nur Essen zum Mitnehmen verkaufen dürfen. Der Bewegungsradius ist auf die Kommune beschränkt. Darüber hinaus hat die Regierung des Landes mit rund 60 Millionen Einwohnern noch bis zum 15. Jänner Reisen zwischen allen Regionen untersagt.