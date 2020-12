Corona - Italien will nach Feiertagen wieder Ampelsystem einführen

Regierung will Epidemiekurve drücken - Premier Conte: "Mit Impfung erwacht Italien"

Nach Ende der Weihnachtsfeiertage, wo ein Lockdown verhängt wurde, will Italien im Kampf gegen das Coronavirus wieder auf das Ampelsystem zurückgreifen. Dieses sieht Einstufung der Regionen in drei Risikozonen vor. In den Gelben Zonen dürfen - anders als in den beiden anderen Risikogebieten - die Lokale tagsüber wieder öffnen.

"Ab dem 7. Jänner starten wir wieder mit dem Ampelsystem, das bisher funktioniert hat. Ich vertraue dem Verantwortungsbewusstsein der Italiener", sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Sonntagsausgabe). Wichtig sei es, die Epidemiekurve zu senken. "Unser Ziel ist, die Kurve auf 50 Fälle pro 100.000 Einwohner zu drücken, derzeit sind es 150 Fälle", sagte der Minister.

Den Beginn der Impfkampagne im Rahmen des großen europäischen Impftages am Sonntag in Italien bezeichnete Speranza als "Licht am Ende des Tunnels". Damit die Impfkampagne Resultate zeige, müssten mindesten zehn bis 15 Millionen Italiener geimpft werden. "Diese Zahlen werden wir im späten Frühjahr erreichen", sagte Speranza. Die Regierung habe sich wie die anderen europäischen Länder gegen die Impfpflicht entschieden.

Begonnen wird in Italien mit der Impfung des Gesundheitspersonals, die an der vordersten Front gegen das Coronavirus kämpfen, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Danach sollen ältere Personen und Bewohner von Altersheimen geimpft werden. Der Impfstoff sei kostenlos.

Große Hoffnungen setzt der italienische Regierungschef Giuseppe Conte auf die Impfkampagne. "Heute erwacht Italien. Der heutige Tag wird uns immer in Erinnerung bleiben", kommentierte Regierungschef Giuseppe Conte per Twitter.