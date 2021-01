Corona - Italiener 2020 mit 2.600 Euro Einnahmen weniger pro Kopf

Konsumrückgang in der Größenordnung von 156 Milliarden Euro

Wegen der Coronakrise und dem damit zusammenhängenden Rückgang der Wirtschaftsleistung von 9,9 Prozent haben die Italiener 2020 Einnahmen pro Kopf in der Größenordnung von 2.600 Euro verloren. Dies geht aus einer Studie des Handelsverbands CGIA hervor, die am Samstag veröffentlicht wurde. Für 2021 rechnet die Regierung in Rom allerdings wieder mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 4,1 Prozent.

Laut dem Verband wird die italienische Wirtschaft erst 2024 ein Niveau wie vor der Corona-Pandemie erreichen. "Daher ist es entscheidend, dass Italien die 209 Milliarden Stützungsgelder aus der EU effizient ausgibt", geht aus der Studie des Verbands hervor.

Wegen der Coronakrise ist der Konsum in Italien stark rückgängig. Auf 110 Milliarden Euro beziffert der Verband den Rückgang beim Konsum im Land im Vorjahr. Das entspricht einem Minus von 10,5 Prozent gegenüber 2019. Jede Familie kürzte ihre Ausgaben 2020 im Durchschnitt um 4.400 Euro. Im Jahr 2021 wird mit einem Konsumwachstum von lediglich 3,8 Prozent gerechnet.

Die Investitionen 2020 sanken um 13,6 Prozent, geht weiters aus der Studie hervor. 2021 wird mit einem Wachstum von 7,2 Prozent gerechnet. Bei den Ausfuhren 2020 kam es laut dem Verband zu einem Minus von 16,7 Prozent. 2021 sollte es zu einem Exportzuwachstum von 10,3 Prozent kommen.