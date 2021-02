Corona - Italiener dürfen weiterhin nicht zwischen Regionen reisen

Verbot bleibt bis zum 25. Februar erhalten

Als letzter Akt vor dem Regierungswechsel in Rom hat der Ministerrat um den noch geschäftsführend amtierenden Premier Giuseppe Conte am Freitag eine Verlängerung des Reiseverbots unter den Regionen beschlossen. Dieses bleibt bis 25. Februar erhalten. Angesichts der Virus-Mutationen, die auch in Italien im Umlauf sind, sei noch ein umsichtiges Verhalten notwendig, meinte Gesundheitsminister Roberto Speranza.

Der Reproduktionswert ist im Land in einer Woche von 0,84 auf 0,95 gestiegen. 17 Prozent der Infektionsfälle in Italien sind auf die englische Mutation zurückzuführen, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Das liegt unter dem Durchschnitt Frankreichs (20 bis 25 Prozent) und Deutschlands (30 Prozent).

Die englische Mutation ist vor allem in Mittelitalien verbreitet, in erster Linie in den Regionen Emilia Romagna, Marken, Umbrien und Abruzzen. Erwartet wird, dass die englische Variante zur verbreiteten Form von Coronavirus in Italien wird.

Die Impfkampagne in Italien hat sich wegen Engpässen bei der Lieferung der Vakzine aus dem Ausland verlangsamt. Dieser Tage wird in einigen Regionen mit der Impfung von Senioren über 80 Jahren begonnen. In der norditalienischen Region Ligurien wurde als erste Person über 80 der Genueser Stararchitekt Renzo Piano geimpft. Inzwischen erhielten 2,8 Millionen Italiener die erste Dosis.