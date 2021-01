Corona - Italiens Episkopat führt Friedensgruß bei Messe wieder ein

Kopfneigung statt Händedruck

Die italienische Bischofskonferenz CEI führt den Friedensgruß während der Messe wieder ein. Der Händedruck wird ab dem 14. Februar durch eine leichte Kopfneigung ersetzt, beschloss der CEI-Rat am Mittwoch. Wegen der Coronavirus-Pandemie war der Friedensgruß bei der Messe gestrichen worden.

Da angesichts der aktuellen Situation der Friedensgruß nicht wieder eingeführt werden darf, könne dieser durch eine Kopfneigung ersetzt werden. Wichtig sei der Blickkontakt zum Nachbarn, der mit dem Satz "Der Friede des Herrn sei immer mit dir" begleitet werden könne, teilte die Bischofskonferenz mit.

Eine allgemeine Obergrenze für Teilnehmer an Gottesdiensten gibt es in Italien nicht. Diese wird für jede Kirche individuell festgelegt, je nachdem, wie die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden können. Vielerorts sind Bänke und Stühle abgeteilt, die besetzt werden können. An den meist getrennten Ein- wie Ausgängen sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt. An vielen Orten wird zudem die Körpertemperatur gemessen.