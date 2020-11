Die Stimmung der italienischen Firmen und Verbraucher hat sich in der zweiten Coronawelle deutlich eingetrübt. Sie fiel im November zum Vormonat um 9,4 Punkte auf 82,8 Zähler, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Die Verbraucherstimmung fiel um 3,6 Punkte auf 98,1 Zähler. Sie trübte sich auf breiter Front ein, alle Unterindikatoren fielen teils deutlich. Die Analystenerwartungen wurden jeweils verfehlt. Die fiel die Industriestimmung von 94,7 auf 90,2 Punkte.