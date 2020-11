Corona - Italiens Gesundheitsbehörden für EU-Skiverbot zu Weihnachten

Koordinierung innerhalb der EU gefordert

Italiens Gesundheitsbehörden drängen auf ein europaweites Skiverbot zu Weihnachten. "Wenn Italien Skiurlaube verbietet, aber die Skianlagen in Österreich, Frankreich oder in der Schweiz offen sind, wird das Problem nicht gelöst", sagte der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Gianni Rezza, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Rom.

Der Präsident des Obersten Gesundheitsrats in Italien, Franco Locatelli, meinte, angesichts der hohen Zahl von Todesfällen und Ansteckungen in Italien sei eine Öffnung der Skianlagen nicht möglich. "Wir unterschätzen die negativen Auswirkungen eines Skiverbots zu Weihnachten für die Berggemeinden keineswegs, doch wegen den aktuellen Infektionszahlen ist eine Wiedereröffnung der Skipisten nicht möglich. Ansonsten besteht die Gefahr einer neuerlichen Zunahme der Infektionen", so Locatelli. Der Experte sprach sich für ein europaweites Skiverbot aus.

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte führte am Dienstag ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Anti-Covid-Auflagen, die während der Weihnachtszeit ergriffen werden sollen. Conte hegt Pläne, die Skipisten über die Weihnachtszeit möglicherweise zu schließen und auf diese Weise eine Maßnahme gegen die Coronapandemie zu setzen. Er drängt darauf, dass es zu einem europaweiten Skiurlaubsverbot kommt.