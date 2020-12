Corona - Italiens Kirche beschließt Vorverlegung der Christmette

Zur Einhaltung der abendlichen Ausgangssperre ab 22.00 Uhr - Episkopatschef vom Coronavirus genesen

Um den italienischen Gläubigen zu ermöglichen, die abendliche Ausgangssperre ab 22.00 Uhr einzuhalten, hat die Italiens Bischofskonferenz CEI eine Vorverlegung der Christmette zu Weihnachten beschlossen, die ansonsten üblicherweise um Mitternacht gefeiert wird. Das ging aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument der Bischofskonferenz hervor.

Demnach sollen die Pfarren die Mette zu einer Zeit feiern, dass eine Heimkehr der teilnehmenden Gläubigen noch vor 22.00 Uhr möglich ist, hieß es weiter.

Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Gualtiero Bassetti, ist inzwischen vom Coronavirus genesen. Der 78-Jährige verbringt eine Rekonvaleszenzphase in der römischen Gemelli-Poliklinik.

"Ich dachte, ich wäre an meine Grenze gelangt. Ich habe in all diesem Leid stets die starke Präsenz des Herrn gespürt. Danke, dass ihr für mich gebetet hat. Ich habe eure Nähe in den dunkelsten Momenten meines Leidenswegs empfunden", sagte Bassetti, der sich online mit den Teilnehmer am permanenten CEI-Rats verbunden hat.

Am 31. Oktober musste sich Bassetti in die Universitätsklinik seiner Bischofsstadt Perugia begeben. Nach einer Verschlechterung seines Zustands verbrachte er zehn Tage auf der Intensivstation. Seit dem 19. November befindet er sich zur Nachbehandlung in der römischen Gemelli-Klinik.