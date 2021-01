Corona - Italiens Regierung plant einwöchige Lockdown-Übergangszeit

Lockdown auch noch am kommenden Wochenende - Nach dem 15. Jänner könnte dann wieder das Ampelsystem gelten

Die italienische Regierung arbeitet an neuen Vorschriften für die Zeit nach den Feiertagen. So soll spätestens am Mittwoch eine neue Verordnung für eine einwöchige Übergangszeit bis zum 15. Jänner erlassen werden. Am kommenden Wochenende (9. und 10. Jänner) sollten die italienischen Regionen wie bereits am Dienstag und am Dreikönigstag am 6. Jänner weiterhin im Lockdown sein, kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza in der Nacht auf Montag an.

Erst nach dem 15. Jänner könnte wieder das Ampelsystem mit Maßnahmen auf regionaler Basis eingeführt werden, verlautete es aus Rom. Regionen mit den niedrigsten Infektionsraten dürften als gelb eingestuft werden, die anderen als orange. Die Parameter, nach denen das Ampelsystem funktionieren soll, sollen strikter werden.

So soll eine Region mit Reproduktionswert 1 als orange eingestuft werden, bisher galt dafür ein R von 1,25. Bei einem R von 1,25 (und nicht mehr von 1,5) wird eine Region als rot bewertet, was zu einem Lockdown führt. Mindestens 3 Regionen - Kalabrien, Ligurien und Venetien - droht aufgrund der aktuellen Infektionszahlen die Gefahr, sofort als orange eingestuft zu werden.

In Rom wird zudem lebhaft um die am Donnerstag geplante Wiedereröffnung der Schulen gestritten. Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen in Italien könnte der Fernunterricht für ältere Schüler verlängert werden. Die Regierung von Ministerpräsidenten Giuseppe Conte hatte von 75 Prozent Präsenzunterricht zum Start nach Neujahr gesprochen. Italien hatte in der zweiten Corona-Welle im Herbst einen Großteil des direkten Unterrichts für ältere Schüler gestoppt. Kleinere Kinder durften vielerorts aber weiter in ihre Klassen.

Inzwischen tobt in Italien eine Diskussion um die Impfungen, die laut Regierungskritikern über eine Woche nach dem Start im Vergleich zu anderen Ländern nur schleppend voranschreiten würden. Grund sei der Mangel an Gesundheitspersonal, das zum Teil wegen der Feiertage noch im Urlaub ist, sowie unzureichende Spritzen. Schwierig sei die Lage vor allem in der Lombardei, der von der Epidemie am stärksten betroffenen Region, gab Premier Conte zu.