Corona: Italiens Statistikamt revidiert Prognosen nach unten

Heuer BIP-Rückgang von 8,9 Prozent und Zuwachs von 4,6 Prozent 2021 erwartet

Das italienische Statistikamt Istat revidiert die Prognosen zu Italiens Bruttoinlandprodukt (BIP) in den Jahren 2020 und 2021 nach unten. So korrigierte das Statistikinstitut den erwarteten BIP-Rückgang für heuer von 8,3 Prozent auf 8,9 Prozent. Im Jahr 2021 soll Italiens Wirtschaftsleistung um 4,0 Prozent wachsen, bisher war Istat von einem Plus von 4,6 Prozent ausgegangen.

Die Arbeitslosigkeit 2020 dürfte 9,4 Prozent betragen und 2021 auf 11 Prozent wachsen, geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Prognosen hervor. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sei die Zahl der Beschäftigten um 400.000 Personen zurückgegangen.

Istat geht von einem Konsumrückgang im Gesamtjahr 2020 von 10 Prozent aus. Im kommenden Jahr sollte es dann zu einem Konsumwachstum von 4,5 Prozent kommen. Der Export 2020 dürfte um 16,4 Prozent und der Import um 14,0 Prozent schrumpfen. Im kommenden Jahr wird dann mit einem Wachstum der Ausfuhren von 10,2 Prozent und der Einfuhren von 10 Prozent gerechnet.

Italiens Wirtschaftsszenario sei stark von der Entwicklung der Coronavirus-Epidemie abhängig, heißt es im Bericht. Die Entwicklung im Jahr 2021 hänge stark von der Impfkampagne ab, die die Regierung ab Ende Jänner starten will.