Corona - Jennersdorfer Amtsärztin nach Demo-Auftritt in der Kritik

Medizinerin sprach sich gegen Impfung aus - Grüne Petrik fordert Abberufung

Die Klubobfrau der burgenländischen Grünen, Regina Petrik, forderte am Mittwoch die Abberufung der Amtsärztin der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf. Die Medizinerin habe am Sonntag auf einer "Anti-Corona-Demo" gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gewettert und empfohlen, sich nicht impfen zu lassen, so Petrik in einer Aussendung.

Wenn sich eine Amtsärztin, welche ja die Impfstrategie der Landesregierung umzusetzen habe, gegen Impfungen ausspreche, sei sie für ihre Funktion ungeeignet, kritisierte Petrik. Sie appellierte an die Landesregierung, die Ärztin von ihrer Aufgabe zu entbinden.