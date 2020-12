Corona - "Jugend Eine Welt": Rückschläge bei Kampf gegen Kinderarmut

Kindern fehle der Zugang zur Bildung, zu einer Gesundheitsversorgung und mitunter sogar zu Nahrungsmitteln

Die weltweite Corona-Pandemie bringt Rückschläge für den Kampf gegen die Kinderarmut weltweit mit sich. "Unzählige unschuldige Kinder leiden unter der – durch die Corona-Pandemie verursachten – stark wachsenden Armut, viele dieser Kinder fallen komplett aus dem Schulsystem und müssen unter oftmals schlimmen Bedingungen arbeiten", so Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der Hilfsorganisation "Jugend Eine Welt", am Montag. Betroffen sind Hunderte Millionen Kinder.

Nach Schätzung der UNICEF seien zu den 356 Millionen Kindern, die zuvor in extremer Armut gelebt haben, allein heuer bis zu 150 Millionen Kinder zusätzlich in "mehrdimensionale Armut" gerutscht, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihnen fehle der Zugang zu Bildung, zu einer Gesundheitsversorgung und mitunter sogar zu Nahrungsmitteln.

"Ganze 1,6 Milliarden Kinder und Jugendliche waren im Sommer von Schulschließungen betroffen. Mit Jahresende sind es nach Angaben der UNESCO weiterhin rund 320 Millionen." Der Versuch, Schüler online im Lernprozess zu halten, gelinge nicht immer - auch wegen fehlendem technischen Equipment, berichtet die Hilfsorganisation. Außerdem bedeute für viele Kinder, nicht in der Schule zu sein, auch "keine warme Mahlzeit und keine medizinische Hilfe."