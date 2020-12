Corona - Junge Innsbrucker wollen "Oma nicht gefährden"

Viele junge Menschen zwischen 15 und 30 unter Testwilligen in Olympiahalle - Andrang aber insgesamt überschaubar (Von Markus Stegmayr/APA) - BILD

Schauplatz Innsbrucker Olympiahalle, Samstagvormittag: Einer der Standorte für die freiwilligen, kostenlosen und dauerhaften Antigen-Schnelltests im Bundesland, die nunmehr angeboten werden. Am späten Vormittag kommt es dabei zu kleinen Staus vor den drei offenen Anmeldeschaltern. Die Nasenabstriche werden nach erfolgter Anmeldung im Anschluss bei fünf Stationen vorgenommen. Der Andrang ist aber insgesamt überschaubar.

752 Personen haben sich für den Vormittag angemeldet. Nur hin und wieder kommt es zu kurzen Wartezeiten. Meist bewegt sich der Menschenstrom zügig, aber überaus kontrolliert von den Schaltern hin zu den Teststationen. Gegen 11.00 Uhr sind bereits 600 Personen getestet.

Unter ebenjenen befinden sich viele junge Personen unter 30. "Wir wollen zu unseren Familien fahren und vor allem die Oma nicht gefährden", sagt ein junges Pärchen um die 20 auf ihre Testgründe hin befragt. Andere sind weniger konkret. "Ich möchte einfach sicher sein", meint etwa ein junger Mann im selben Alter. Eine Frau knapp unter 30 will ebenfalls "einfach niemanden anstecken".

Recht leger und dem Altersschnitt angepasst geht es an den Teststationen zu, an denen das Du-Wort gepflegt wird. "Hast du so etwas schon mal gemacht", will einer der Testenden von seiner jugen Testkandidatin wissen. In Sekundenschnelle ist der Testvorgang vorbei und die junge Dame huscht in Richtung Ausgang. Auch sie hat einen konkreten Testgrund: "Ich will demnächst nach Hause fahren".

Unter die jungen Menschen mischen sich auch ältere Herrschaften der Generation Oma und Opa. Im Gegensatz zu den meist souverän agierenden Jungspunden gibt es hier hin und wieder Erklärungsbedarf durch die Testenden. "Es geht ganz schnell und tut gar nicht weh", beruhigt man einen Herrn um die 70. Dieses Fingerspitzengefühl sei wichtig, sagt dazu der Innsbrucker Bezirksrettungskommandant Christian Schneider vom Österreichischen Roten Kreuz, der für die Organisation vor Ort verantwortlich ist. "So schaffen wir im Schnitt bei einer Teststation rund 30 Personen pro Stunde", merkt er an.

Kurzfristig erweitert man die fünf Stationen heute auf sechs. "Wir können überhaupt sehr flexibel agieren, je nach Andrang", berichtet Schneider. Vor allem am 23. Dezember werde das notwendig sein: "Da haben wir alle 13 Stationen offen".

Heute aber, bei überschaubarem und leicht bewältigbarem Ansturm, ist noch eine sehr persönliche Betreuung möglich. "Bei uns sind immer alle zu Tränen gerührt", meint ein Testender beispielsweise zu einer jungen Frau, der ob des Nasenabstrichs die Tränen in die Augen schießen.

In zwei Stunden hat die junge Frau Gewissheit, ob sie positiv oder negativ ist. Ebenso wie die 606 Personen, die sich über die Plattform des Landes Tirol für heute Nachmittag zum Antigen-Testantritt in der Olympiahalle angekündigt haben.