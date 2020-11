Corona - Kärnten nutzt Möglichkeiten für weniger PCR-Tests

Positive Antigentest-Ergebnisse aus Teststraßen werden nicht mit PCR-Test überprüft - Symptomfreie Kontaktpersonen kommen ohne Test in Quarantäne

Kärnten macht von den Möglichkeiten, die der Bund den Ländern einräumt, um weniger PCR-Tests durchzuführen, Gebrauch. Antigentests werden in zwei Teststraßen als Ersatz für die aufwendigeren PCR-Tests genutzt, eine Ausweitung auf das ganze Land ist angedacht. Außerdem werden Kontaktpersonen ohne Symptome nicht mehr getestet, sondern nur in Quarantäne geschickt - sofern sie keine Symptome haben und der Amtsarzt nicht trotzdem einen Test anordnet.

Seit Dienstag läuft der Versuch mit den Antigentests in den beiden Corona-Teststraßen in Klagenfurt und Villach. Eine Verwendung von Antigentests statt PCR-Tests bei behördlich angeordneter Testung von symptomatischen Verdachtsfällen war für alle Kärntner Bezirke geplant, um die PCR-Test-Kapazitäten zu entlasten, wie es hieß. Positive Antigentest-Ergebnisse werden ins Epidemiologische Meldesystem (EMS) eingegeben, ohne sie durch einen PCR-Test zu überprüfen. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Meldungen, wonach die Auswertung von PCR-Tests sehr lange, bis zu einer Woche dauere - laut Landespressedienst Einzelfälle.

Positive Ergebnisse nach privat durchgeführten Antigentests müssen der Behörde gemeldet werden. Niedergelassene Ärzte und Apotheken bieten diese an. Aktuell müssen Corona-Infizierte nach privaten Tests einem behördlich angeordneten PCR-Test unterzogen werden. "Wir hoffen, dass diese Verpflichtung bei niedergelassenen Ärzten bald entfällt", sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst. Auch aus anderen Ländern gebe es diesen Wunsch ans Gesundheitsministerium, "um Zeit zu sparen".

Die Auswertungskapazität für PCR-Tests wurde durch einen Vertrag mit einem neuen Labor diese Woche auf rund 2.000 Tests pro Tag erweitert, im Dezember soll ein weiteres Analysegerät für die Landeskrankenhäuser geliefert werden. Eine Erweiterung der Teststrategie auf alle Kontaktpersonen von Infizierten sei aber vorerst nicht angedacht, sagte Kurath.